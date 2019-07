Belofte Mauri Vansevenant uit Eernegem heeft de gele trui gepakt in de prestigieuze Italiaanse rittenkoers Giro Ciclistico della Valle d'Aosta. Hij leidt nu met een voorsprong van meer dan 3 minuten in het algemeen klassement.

De renner van EFC-L&R-Vulsteke finishte als achtste in de derde etappe. Eerder werd hij ook al derde in de openingsrit. Vorig jaar was de zoon van ex-prof Wim nog beste jongere in de ronde. Hij eindigde toen als tiende in het eindklassement. De Giro Ciclistico della Valle d'Aosta eindigt zondag.

Lees ook