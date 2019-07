Mauri Vansevenant heerst in de Pyreneeën

Staat met Mauri Vansevenant het volgende Belgische klimtalent op ? De zoon van ex-prof WIn Vansevenant maakte de voorbije jaren al indruk bergop, maar het nummer dat hij zaterdag uit zijn mouwen schudde, was nog impressionanter. De belofte van EFC-L&R-Vulsteke won de koninginnenetappe tussen Castet en Laruns met 4'38" voorsprong op de concurrentie. In de 154 kilometer zaten beklimmingen van de Soulor en de Aubisque. Jaron Wydooghe uit Lichtervelde werd zesde op bijna zes minuten.

Eerder al had Celestin Leyman de eerste rit in deze Franse rittenwedstrijd voor nationale eliterenners, en was EFC-L&R-Vulsteke derde geworden in de ploegentijdrit. Vandaag verdedigt Vansevenant zijn gele trui in de vierde en laatste etappe.