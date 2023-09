Matthieu Bonne uit Bredene heeft al meer dan 85 kilometer non-stop gezwommen in open zee. Doel is meer dan 127 kilometer zwemmen en het wereldrecord verbreken. Bonne startte zijn zwemtocht gisterenmorgen in de baai van Korinthe in Griekenland.

Afgelopen nacht was het behoorlijk koud, er stonden hoge golven, er waren veel kwallen en hij kreeg ook maagpijn. Maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. In de loop van de dag kreeg Bonne een zwemmer naast hem. Dat is toegelaten van de organisatie. Als hij nog over voldoende krachten beschikt, dan zal hij niet stoppen aan 127 kilometer, maar doorgaan om zijn record veilig te stellen.

Volg hier Matthieu's recordpoging op de voet.