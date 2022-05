Mats Rits (Club Brugge) half jaar out

Bij landskampioen Club Brugge heeft middenvelder Mats Rits zondagavond in de topper op bezoek bij RSC Anderlecht (0-0), op de tweede speeldag in de Champions play-off, een scheur in de voorste kruisband opgelopen waardoor hij minstens zes maanden buiten strijd zal zijn, zo maakte Club Brugge maandag bekend.

Net voor het halfuur moest Rits na een verkeerde beweging in het Astridpark naar de kant. Ruud Vormer was zijn vervanger en het bleek een kantelmoment in de wedstrijd: de bezoekers uit West-Vlaanderen hadden het eerste halfuur gedomineerd, maar zagen na het uitvallen van Rits paars-wit steeds meer in de wedstrijd komen. Uiteindelijk waren er kansen genoeg aan beide kanten, maar gescoord werd er niet. Omdat ook Union op bezoek bij Antwerp op een scoreloos gelijkspel bleef steken, veranderde er dit weekend niets aan de titelstrijd. De leider uit het Dudenpark heeft nog steeds een voorsprong van drie punten op Club, de onderlinge duels van komend weekend en de woensdag erop zullen meer dan waarschijnlijk bepalend worden.

Het uitvallen van Rits is meer dan een zware dobber voor Club. Dit seizoen was de 28-jarige voormalige jeugdinternational zowel onder Philippe Clement als diens opvolger Alfred Schreuder steevast basisspeler, maar in de race naar de titel zal blauw-zwart het dus zonder zijn motor op het middenveld moeten zien te stellen. Op zijn positie zijn Vormer en Eder Balanta mogelijke vervangers.