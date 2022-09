Mathieu van der Poel wint Izegem Koerse

Terwijl Remco Evenepoel zijn hand uitsteekt naar eindwinst in de Vuelta, stomen andere toppers zich via een alternatieve voorbereiding klaar voor het WK in Australië. Zoals Mathieu van der Poel die vanmiddag, jawel, Izegem Koerse won.

" Op zoek naar koershardheid "

Van der Poel aan de start van Izegem Koerse. De organisatoren konden zich amper een betere naam dromen. Voor MVDP leidt de weg naar het WK langs de stad van borstels en schoenen: " Ja, er zijn heel weinig koersen dus is het leuk om hier nog mee te kunnen doen. Toch een beetje die koershardheid die ik nog wil opdoen. Blij om erbij te zijn. Denk je dat het voldoende zal zijn in vergelijking met jongens die uit Canada of uit de Ronde van Spanje komen? Dat weet ik niet. Dat is altijd moeilijk in te schatten. Maar ik heb ook die keuze niet om te kunnen overal rijden met de ploeg. Dan moet je een alternatieve voorbereiding kiezen.

"

Zware weersomstandigheden

Izegem, dat volgend jaar ook het Belgisch kampioenschap verwelkomt, kent een ongeziene verzopen editie. Lang niet meer meegemaakt, dit weer. Tim Declercq is bijvoorbeeld mee in de kop van de wedstrijd maar hij valt voorin weg. Vijftien leiders hebben we maar dat worden er in de finale nog acht. Met Mathieu van der Poel, ook hij moest van fiets wisselen, dit is wel de hardheid waar hij om vroeg. MVDP heeft drie ploegmakkers bij. Guillaume Van Keirsbulck, maar ook Dries De Bondt en Julien Vermote. Voor Quick.Step - Alpha Vinyl zitten Bert Vanlerberghe en Yves Lampaert meer voorin. Lampaert, ook hij volgende week in Australië, voor de tijdrit en de wegrit op het WK.

Met nog 23 kilometer te gaan, forceert Lampaert de definitieve afscheiding, samen met Dries De Bondt. Twee ex-Belgische kampioenen krijgen het gezelschap van een ex-Nederlandse kampioen: Mathieu van der Poel. De drie jassen stevig door, op naar de finish. Alle drie proberen ze er van onderuit te muizen, maar uiteindelijk wordt het een spurt. Lampaert probeert nog, maar op de macht pikt MVDP hier de zege mee. En wat koershardheid dus, op weg naar het WK.