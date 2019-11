Mathieu van der Poel wint CAPS Urban Cross in Kortrijk

De 24-jarige Nederlander bleef in de gloednieuwe cross Tim Merlier en Toon Aerts ruim voor. In het klassement blijft Eli Iserbyt aan kop.

De cross bleef lang gesloten, maar even over halfweg koers ontbond Van der Poel zijn duivels. De Nederlander versnelde en veroverde meteen meerdere seconden voorsprong op zijn achtervolgers. Van der Poel gaf geen krimp en reed met sprekend gemak naar de zege.

Eli Iserbyt won de openingsmanche in Oudenaarde, terwijl Mathieu van der Poel nadien in Hamme de beste was. De vierde manche staat op 14 december in Ronse op de planning.

Bij de vrouwen veroverde de Nederlandse Lucinda Brand de eerste plaats, net voor haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst. De Belgische Sanne Cant moest tevreden zijn met een vierde plaats.