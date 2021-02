Mathieu van der Poel wél in Kuurne, niet in Omloop

Mathieu van der Poel start zondag wel in Kuurne-Brussel-Kuurne, niet in de Omloop Het Nieuwsblad een dag eerder. Dat laat zijn team Alpecin-Fenix weten. “Kuurne-Brussel-Kuurne past beter in zijn voorbereiding op de voorjaarsklassiekers,” klinkt het.

“Ik start met een goed gevoel na mijn overwinning in de UAE-tour,” zegt van der Poel. “We mogen ambitieus zijn met ons team. Het is goed om extra wedstrijdritme op te doen voor ik vertrek naar Italië. Ik kan een uitstekende hulp zijn voor Tim Merlier, wat mij betreft één van de snelste mannen in het peloton. En zo kunnen we tegelijkertijd op twee paarden wedden.”

Ook Jasper Philipsen, Belgisch kampioen Dries De Bondt en voormalig Belgisch kampioen Tim Merlier zijn opgenomen in de selectie van Alpecin-Fenix.

“Ik ben in vorm,” zegt Tim Merlier, “en ik hoop dat zondag ook te kunnen tonen in Kuurne. Ik ben in elk geval erg gemotiveerd.”