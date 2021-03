Mathieu van der Poel is topfavoriet om zichzelf op te volgen

De Nederlandse kampioen won de laatste editie van de klassieker in 2019. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door omwille van de coronapandemie.

Parcours licht gewijzigd

Aan het parcours werd in de tussentijd licht gesleuteld. De startplaats is nog steeds Roeselare. Voor de 75e editie ligt de start wel in de schaduw van het Schiervelde sportcentrum en niet meer op de Grote Markt. De aankomstlijn bleef wel behouden op de Verbindingsweg in Waregem. De laatste 5 kilometer van Dwars door Vlaanderen zijn overigens dezelfde als die van het Belgisch kampioenschap later dit jaar in Waregem. De renners krijgen woensdag onderweg dertien hellingen voorgeschoteld. De Kluisberg is het eerste bergje, de Hotond maakt zijn rentree.

Uitkijken naar blok Deceuninck-Quick Step

Naast topfavoriet Van der Poel is het vooral uitkijken naar het blok van Deceuninck-Quick Step. Met wereldkampioen Julian Alaphilippe, E3-winnaar Kasper Asgreen, Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Davide Ballerini en Yves Lampaert, twee keer eerder de beste in Dwars door Vlaanderen, oogt de Wolfpack opnieuw ijzersterk. Bij de outsiders voor de overwinning mogen ook het duo van UAE-Team Emirates, Matteo Trentin en Alexander Kristoff, Tim Wellens (Lotto Soudal), Tiesj Benoot (DSM), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), de winnaar van Milaan-Sanremo, en Nils Politt (BORA-hansgrohe) gerekend worden. Voor die laatste twee is wedstrijdritme welgekomen. Ze moesten vorig weekend beiden snoeien in hun programma na een coronageval in hun team.

Politie zet 100 mensen in

#Wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen. Briefing bezig. Een kleine 100 politiemensen ingezet. Steun in #HyCap en... Geplaatst door Politiezone MIRA op Woensdag 31 maart 2021

