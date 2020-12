Mathieu van der Poel kan zichzelf opvolgen aan zee

Vorig jaar ging de zege er naar Mathieu van der Poel. De Nederlander liet toen Tim Merlier en Gianni Vermeersch achter zich. De kans dat de wereldkampioen opnieuw de hoofdvogel afschiet, is groot aangezien enkele toppers zoals Wout van Aert (winnaar in 2016, 2017 en 2018) en natuurlijk Eli Iserbyt, na een schouderblessure, deze cross links laten liggen.

Wel van de partij in Bredene zijn onder meer Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Tom Pidcock en Dieter Vanthourenhout. Voor die laatste wordt het zijn allerlaatste wedstrijd. Vanaf 4 januari gaat hij aan de slag als verkoper in de fietsenzaak van Walter Godefroot.

Aan het parcours in het Bredense Park Grasduinen wijzigde omzeggens niets. Een blubberpartij zoals afgelopen zondag in Dendermonde zit er niet in.

"Er werd alvast een zone geschrapt die normaal gezien in het parcours zou gezeten hebben", meldde parcoursbouwer Paul Herygers. "Door de storm Bella van afgelopen weekend was er een stuk van de omloop blank komen te staan. Er werd daarom een nieuw deel aangesproken. Voor de rest zijn er bijna geen wijzigingen."

Mathieu van der Poel komt zijn titel verdedigen in Bredene na zijn tweede plaats in Dendermonde. Daar was hij niet echt tevreden over het parcours. "Iedereen mag een mening hebben", aldus Herygers. "Zeker een wereldkampioen. Misschien is alles wel wat uit de context getrokken. Het was een reactie net na een cross. Het deelnemersveld in Bredene mag er best zijn. Zeker voor een losse cross. En met Dieter Vanthourenhout zwaait een renner af. Het is natuurlijk zeer jammer dat dit in zo'n coronaomstandigheden moet gebeuren. Zijn fans kunnen er niet bij zijn. Ik denk dat hij mooie jaren gekend heeft."

Bij de vrouwen was de zege vorig jaar weggelegd voor Sanne Cant. Zij nam er de maat van de Britse Anna Kay en de Amerikaanse Rebecca Fahringer. De Belgisch kampioene kan misschien in de laatste cross van dit kalenderjaar een eerste seizoenzege laten optekenen, want ook bij de vrouwen ontbreken tal van grote kanonnen aan de start. Cant zal wel concurrentie krijgen van onder meer Clara Honsinger, Anna Kay, Christine Majerus en Alice Maria Arzuffi.