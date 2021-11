Schaatser Mathias Vosté zal tijdens de wereldbekerwedstrijden in Polen dit weekend niet meer in actie komen. Vosté heeft zich ziek afgemeld voor de 1.000 meter.

"Zwaar verkouden", liet hij weten. Zaterdag had hij wel de 1500 meter geschaatst, maar die race was faliekant mislukt. "Heel jammer. Proberen te herstellen voor volgende week." In de B-groep was Vosté als 32e van de 39 schaatsers geëindigd in een tijd die bijna zes seconden boven zijn beste seizoentijd (1:45.47) lag. De tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen wordt volgende week in Stavanger, Noorwegen gehouden.