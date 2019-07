Dat laat de kalendermanager van de Pro League, Nils Van Brantegem weten. Hoewel de stad eerder al haar toestemming had gegeven heeft de burgemeester nu beslist de match te verbieden. Dat weekend is er immers het festival W Fest op Waregem Expo en bovendien lopen de wegwerkzaamheden op de toegangsweg naar het stadion vertraging op. De match is verplaatst naar maandag 19 augustus om 20u30.