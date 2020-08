Match tegen Gent wordt belangrijke test voor KVK

En dat wordt al meteen een zware klus, zeker na de gemiste competitiestart tegen Waasland Beveren. Kortrijk blijft overigens geplaagd door blessures, waardoor de kern een stuk uitgedund is. Maar met wat meer verbetenheid op het veld, geloven ze toch in hun kansen. "In de 16 meter moeten we meer die over-mijn-lijk-mentaliteit hebben. Dat moet wel komen, anders gaan we nog veel moeilijke wedstrijden krijgen", zegt Hannes Van Der Brugge. "Daar lag vooral de sleutel, denk ik en daar gaan we het in het vervolg beter moeten doen". (Lees verder onder de foto)

Weinig wissels mogelijk

Maar Gent kan uit een ruimere kern putten, terwijl bij KV Kortrijk, ook al door de blessures van De Sart, D’Haene, Jonckheere en Stojanovic, de spoeling wat dun geworden is. Coach Yves Vanderhaeghe: "

Ik denk dat we kwalitatief wel goed zitten om te starten. Natuurlijk, In de breedte zijn we wat dun gezaaid, door een aantal blessures. Veel wisselmogelijkheden heb je niet. Maar ik wil daar niet te veel over klagen. Uiteindelijk moet je het doen met de mensen die er zijn".

Net als KVK heef AA Gent de competitiestart gemist. En dus zullen de Buffalo ’s absoluut punten willen halen tegen Kortrijk, want Gent heeft geïnvesteerd met het oog op de titel. Ook Kortrijk wil nog versterking halen.