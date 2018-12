Match tegen Atletico mooi kerstcadeau voor supporters

Die is zonder belang, want Club is al zeker van een plaatsje in de Europa League na de winterstop. En dus mag Jan Breydel zich opmaken voor een gala wedstrijd tegen Atletico Madrid. Met sterren als Griezman en coach Diego Simeone is dat onderdeel al gegarandeerd. Over het voetbalniveau van Club Brugge zijn wel wat twijfels na de nederlaag tegen Waasland-Beveren. Van de voorbije negen wedstrijden won Club er amper twee keer, maar Leko weigert aan doemdenken te doen. Hij onthoudt liever de 3-0 tegen Standard, de 0-4 op Monaco, en de 0-0 tegen Dortmund. Wedstrijden waarvoor Club complimenten kreeg.

Van de vijf onderlinge confrontaties won Atletico Madrid er drie. Club kan morgen dus op gelijke hoogte komen. Club is trouwens de enige Belgische ploeg waar Atletico al tegen heeft gespeeld. Trainer Ivan Leko ziet de match alvast als een mooi kerstcadeau voor de supporters.

Fotogalerij training