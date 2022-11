Massimo Bruno trapt Kortrijk voorbij RWDM

De wedstrijd in het Edmond Machtensstadion begon met een kwartiertje vertraging vanwege fileleed. Het uitstel inspireerde beide teams niet tot grootse daden in de eerste helft. Na een kansarme eerste 45 minuten was 0-0 de logische ruststand.

Na de pauze kwam RWDM, de nummer twee in de Challenger Pro League, in de 54e minuut op voorsprong. Botella vloerde doelman Vandenberghe met een raak schot. Twintig minuten voor tijd maakte Kortrijk gelijk via de net ingevallen Massimo Bruno. Hij tikte een voorzet van D'Haene binnen.

Diezelfde Bruno kroonde zich even later tot matchwinnaar. Met een rake knal van kortbij bezegelde hij het lot van een moedig RWDM, dat zelf de kansen op de winning goal miste. In de allerlaatste seconden, na een ultiem slotoffensief van de thuisploeg, maakte Billal Messaoudi het op de counter helemaal af: 1-3.