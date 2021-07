Mark Cavendish sprint naar de zege in Roeselare

Mark Cavendish heeft dinsdagavond het 11e na-Tourcriterium in Roeselare gewonnen. De 36-jarige Brit in de groene trui haalde het na een 'koninklijke sprint' van Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Het na-Tourcriterium werd voorafgegaan door een pakkend herdenkingsmoment voor de vele slachtoffers van het noodweer de voorbije dagen en week.

Het was Tim Declercq, de rode lantaarn van de recente Tour de France, die de voorafgaande tijdrit op zijn naam schreef. Aaron Van Poucke legde beslag op de tweede plaats voor Sander De Pestel. En dan was het tijd voor het eigenlijke criterium. Tijdens de daaropvolgende podiumceremonie kreeg Tim Declercq trouwens een heuse rode lantaarn aangereikt.

Nadat de mindere goden de eerste wedstrijdhelft mochten kleuren was het in de finale aan de Tourrenners om hun goede benen te tonen aan het, in coronatijden, toch talrijk opgekomen publiek dat genoot van het spektakel.

Cavendish sprint met Merlier en Philipsen

Uiteindelijk draaide het uit op een sprint en daarin kon Mark Cavendish, in de Tour goed voor vier zeges en de groene trui, nipt Tim Merlier en Jasper Philipsen van zich af houden. Deze laatste twee reden rond met de van de eerste etappe in de Tour gekende retrotruitjes van hun team Alepcin-Fenix.

Dylan Teuns eigende zich de vierde plaats toe, voor Brent Van Moer en Jelle Wallays.

Brandweer zorgt even voor opschudding

Omstreeks 19 uur werden de toeschouwers even opgeschrikt toen verschillende brandweerwagens de finishlijn passeerden. De brandweer werd omstreeks 19 uur voor een brand in de Achiel Denysstraat. Daar bleek er uiteindelijk weinig gebeurd te zijn: er was enkel een probleem met een dampkap, dat snel opgelost kon worden. De brandweerwagens keerden via een andere weg terug naar de kazerne.

West-Vlaamse renners blikken tevreden terug

Het was niet alleen uitkijken naar Mark Cavendish. West-Vlamingen Tim Declercq, Jelle Wallays en Jonas Rickaert reden voor eigen publiek en kunnen terugblikken op een geslaagde Tour. Bekijk hieronder de reportage.