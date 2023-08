Marit Janssens zesde in finale WK Roeien onder 19

Deze morgen verzekerde de Jabbeekse Marit Janssens zich knap van een plek in de finale. Daarin werd ze zesde en zette ze een persoonlijke besttijd neer.

Vanmorgen eindigde Janssens derde in haar halve finale, waardoor ze doorstoot naar de A-finale. In de laatste meters sprintte de beloftevolle Belgische nog voorbij haar Hongaarse concurrent Padar naar de derde positie.

Janssens is overigens de enige deelnemer op de EK-finale, die nu dus ook opzoek ging naar succes in de WK-finale in Parijs.

Zesde plaats met PR

In die finale werd ze uiteindelijk zesde op een totaal van 27 deelnemers en slechts enkele hondersten van de top vijf. Ze verbeterde in een klap ook haar persoonlijk record en mag het WK dus met opgeheven hoofd verlaten. Voor de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (KRNSO) was het de eerste keer dat ze iemand afvaardigden op de WK-finale van skiff.

