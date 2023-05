Marit Janssens vijfde op EK skiff

De Jabbeekse Marit Janssens van de Oostendse roeiclub KRNSO is bij haar eerste deelname aan het Europees Kampioenschap U19 skiff, in het Franse Brive-la-Gaillarde, vijfde geworden.

Janssens kon zich zaterdag al plaatsen voor de finale met zes. In die finale eindigde ze dus als vijfde. Voor een eerste deelname is dat best knap. In een tijd van 8min 3 sec 95 honderdsten bleef ze zes seconden verwijderd van een podiumplaats.

Deze week EK in Bled

Voor de senioren staat deze week het Europees kampioenschap op het programma, in het Sloveens Bled. Met twee West-Vlamingen in de lichte dubbeltwee. Marlon Colpaert is er van de partij samen met ploeggenoot Niels Van Zandweghe. De bedoeling is om op zoek te gaan naar een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

Hun tegenstanders komen uit Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Zwitserland, Turkije en Oekraïne. De reeksen starten op donderdag 25 mei. Vrijdag zijn er de herkansingen en halve finales en zaterdag de finale B en A.