Marion Norbert Riberolle neemt revanche na ontgoocheling op BK

Norbert Riberolle slaagde er in de laatste honderden meters in de Nederlandse te overvleugelen en zo alsnog naar de zege te rijden, haar eerste van het seizoen. Denise Betsema pakte de laatste podiumplaats. Leonie Bentveld werd vierde

Modderige bedoening

Denise Betsema nam de kopstart. De Nederlandse dook als eerste het veld in dat door de regen herschapen was in een bijzonder zware en modderige bedoening. Achter Betsema reden Bentveld, Norbert Riberolle en Van Alphen. Al vrij vlug sloeg dit viertal een kloof op de rest van het 25-koppige deelnemersveld. Achter hen hadden Alicia Franck en Julie Brouwers de handen in elkaar geslagen, maar dan al was duidelijk dat zij niet meer in aanmerking zouden komen voor de zege. Norbert Riberolle, zaterdag tijdens het BK in Lokeren nog achteruitgeslagen door pech, bleef het meeste werk opknappen. In haar spoor volgde Van Alphen. Betsema trok de vierde ronde in met een achterstand van 20 seconden. Bentveld tufte als vierde in het veld.

Overvleugeld

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde bleef Norbert Riberolle de lakens uitdelen en schuwde ze geen enkele inspanning. Betsema bleef hangen op 20 seconden. Bentveld moest al meer dan een minuut goedmaken. Norbert Riberolle beging een foutje en maakte slagzij. Zij beet zich echter weer vast in het wiel van Van Alphen. Tot laatstgenoemde ging versnellen. Norbert Riberolle moest een kloof laten en vatte de slotronde aan met een achterstand van acht seconden op de Nederlandse. Betsema volgde op 47 seconden. Meteen lag het podium vast. Van Alphen leek met de vingers in de neus op weg naar een nieuwe zege. Tot ze in de laatste honderden meters in de problemen kwam en werd overvleugeld door Norbert Riberolle.