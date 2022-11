Marinx en Lefevere pakken brons op BK judo in Tielt

Dit weekend vond het Belgisch kampioenschap judo plaats in Tielt. De vier beste judoka’s uit Vlaanderen en de vier beste judoka’s uit Wallonië in elke gewichtscategorie streden er om de nationale titel en dat leverde mooie resultaten op.

Het was onder andere uitkijken naar de 18-jarige Ray Marinx uit Oostkamp, die zich twee weken geleden nog kroonde tot Vlaams kampioen. Hij is bijzonder matuur voor zijn leeftijd en staat ook met beide voeten op de grond. Dat toont hij vanaf kamp één in Tielt waarbij hij Julien Debruycker verslaat. In de halve finale loopt het minder gesmeerd. Marinx maakt het de 29-jarige Joran Schildermans knap lastig, maar maakt een fout en verliest. Een fout door gebrek aan ervaring volgens judolegende en coach Dirk Van Tichelt.

De viervoudige Belgisch kampioen, Jasper Lefevere, met deelname aan EK's, WK en Olympische Spelen is dan weer aan zijn laatste Belgische kampioenschap toe. "Ik merk dat ik bijna dubbel zo oud ben als de andere judoka's. Dat wil ofwel zeggen dat er jonge nieuwe talenten opkomen, of ik heel oud word, maar ik ben heel blij dat er in verschillende categorieën veel jonge judoka's opkomen", lacht Lefevere.

Uiteindelijk nemen zowel Marinx als Lefevere de bronzen medaille mee naar huis.