Marie De Clerck algemeen manager bij Filou Oostende

Basketclub Filou Oostende heeft een overeenkomst bereikt met Marie De Clerck om bij de basketploeg de functie van algemeen manager op te nemen vanaf 1 juli 2019. Ze zal vanaf dan Marijke Schaepelinck opvolgen, die zich bijna 20 jaar op de AM-functie heeft toegelegd. Marie gaat op 1 januari 2019 al bij Filou Oostende aan de slag om zich in te werken. Marijke Schaepelinck zal haar in die eerste zes maanden wegwijs maken in de basketclub en haar de verschillende werkonderdelen leren kennen, met bijzondere aandacht voor het commerciële. Na de overdracht van de GM-functie aan Marie, zal Marijke wel nog de financiële opvolging van basketclub Filou Oostende blijven garanderen.

Marie De Clerck is juriste van opleiding. Ze begon haar professionele carrière bij Roularta als marketingmanager van opeenvolgend Trends, Weekend Knack en Nest. Vervolgens vertrouwde Designregio Kortrijk haar de organisatie toe van de tijdelijke internationale tentoonstelling Futurotextiel. Daarna ging ze als projectmanager aan de slag voor de competentiepool Flanders Inshape, dat later werd overgenomen door Antwerp Management School. Ze nam er als marketingdirecteur de leiding over een reorganisatieproces en bepaalde en coördineerde de nieuwe marketingstrategie.

Van 2007 tot nu combineerde ze deze jobs met haar functie als schepen van onder meer economie, mobiliteit en communicatie in de gemeente Wevelgem.