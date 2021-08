Mandel, Winkel en Knokke mogen blijven dromen van topaffiche in de beker

In het bekervoetbal is het voor de clubs uit de lagere reeksen elk jaar opnieuw dromen van een match tegen een club uit de hoogste klasse.

Mandel United (eerste nationale) won in de vierde ronde van Racing Waregem uit eerste provinciale met 2-0. In de volgende ronde volgend weekend wacht nu reeksgenoot Winkel Sport, dat met 4-0 te sterk was voor Aischoise. Wie die wedstrijd wint, maakt kans op een topaffiche tegen een ploeg uit de hoogste klasse.

Ook FC Knokke gaat een ronde verder in de beker. Knokke versloeg Union Rochefortoise met 3-0 en neemt het zondag op tegen RC Gent.

Gullegem (3-1 verlies tegen Jodoigne), Westhoek (1-4 verlies tegen Diegem Sport) en Zwevezele (0-2-verlies tegen Dikkelvenne) zijn uitgeschakeld.