Mandel United niet langer laatste na 1-0-winst tegen Tienen

Mandel United, die allerlaatste in de stand stond, ging tegen Tienen op zoek naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Daar slaagde de ploeg ook in: het werd 1-0, na een doelpunt van Kumbi, de nieuwe Franse spits van Mandel United.

Bij Mandel United stonden er maar liefst 7 nieuwe namen in de basis in vergelijking met de 1-0 nederlaag van vorige week tegen Visé. Nieuwkomer Kumbi scoorde bij zijn debuut de 0-1, na ongeveer tien minuten. Daar blijft de stand ook bij, ondanks een tweede sterke poging van de thuisploeg diep in de tweede speelhelft. Iets daarvoor had Tienen bijna de 1-1 beet, maar er werd gevlagd voor buitenspel.

Mandel komt voorlopig dus weg van de laatste plaats, met twee punten voorsprong op La Louviere, dat wel een match minder heeft gespeeld.