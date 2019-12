Mandel United klopt Zwevezele

We zijn nog altijd 2019, maar de terugronde in de tweede amateurklasse van het voetbal is al begonnen. Er stond meteen een West-Vlaamse topper op de agenda. Mandel United ontving in het Skyline Park Zwevezele, de nieuwkomer in de competitie en 3de in de stand.

Mandel United in het rood wil de uitschuiver van vorige week rechtzetten. Met veel goesting beginnen ze aan de wedstrijd tegen Zwevezele en dat resulteert na 6 minuten al in een voorsprong. Pyck kopt de 1-0 vrij in doel.

Na de pauze maakt Debouver de 2-0 vanop de stip. Zwevezele lijkt dan pas wakker en De Rock schiet de aansluitingstreffer binnen. Zwevezele blijft hierop druk zetten, maar Mandel houdt uiteindelijk stand.