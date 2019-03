Mandel United blijft in het spoor van leider

Om in het spoor van leider Winkel Sport te blijven, kon eerste achtervolger Mandel United gisterenavond maar beter winnen. In een thuisduel kreeg het SK Ronse als tegenstrever dat aan een wisselvallig seizoen bezig is.

Eerste helft

Beide teams starten met open vizier aan de wedstrijd en in het geval van Ronse mag dat letterlijk genomen worden. Aanvallende middenvelder, Daan Debouver krijgt al in de eerste minuut een vrijgeleide en zet de 1-0 dan ook keurig en beheerst op het scorebord. Met diezelfde score trokken de spelers, ondanks enkele uitstekende kansen, de rust in.

Tweede helft

Aan het begin van de tweede periode krijgen we hetzelfde scenario van de eerste helft voorgeschoteld, zij het wel in het voordeel van de bezoekende ploeg. Foucart brengt Ronse met een lage schuiver langszij. De nummer negen uit tweede amateurklasse gaat door op hetzelfde elan en wordt daar ook voor beloond. Alexandre Frutos deponeert de bal in de verste hoek, en tekent zo Schöne-gewijs voor de 1-2. Mandel doorspartelt een moeilijk kwartier en komt dan uit het niets plots weer aan de oppervlakte. Pocketspits Michiel Clyncke maakt vanuit een ogenschijnlijk moeilijke hoek opnieuw gelijk. In het slot van de wedstrijd is het diezelfde Clyncke die Debouver de 3-2 voorschotelt. Mandel United doet zo wat het moest doen en blijft zo met 47 punten tweede in het klassement, na Winkel Sport.