Mandel knokt tot het einde, maar verliest toch

Knokke monopoliseert de bal in de openingsfase. Samyn kan de eerste grote kans niet binnenwerken. Mandel ondergaat en vecht voor elke meter. Even over het halfuur komt de thuisploeg op counter tot bij D'Hoest, de debuterende jeugdspeler Lievens schiet over.

Knokke zet veel te weinig druk op de thuisdefensie maar blijft veruit de overheersende ploeg. In de tweede helft loopt Knokke teveel met de bal aan de voet in plaats van de bal het werk te laten doen, wat het tempo te laag houdt. De kansen blijven ondanks de dominantie van de kustploeg uit.

Pas in het laatste kwartier geraakt Mandel niet meer uit de zestien en krijgt Knokke wel kansen. Mandel parkeert de bus aan zijn rechthoek en vecht voor een punt. We zijn in de allerlaatste minuut met een vrijschop voor Ghesquiere. Trekfout in het pak op Geeraerts en de ref wijst naar de stip. Tumult alom. Van Raefelghem achter de bal, Goblet redt maar de Knokse kapitein zet in tweede instantie toch de oververdiende 0-1 op het bord. Harde noot om kraken voor de thuisploeg.

De reacties