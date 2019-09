Heel wat West-Vlaamse ploegen dit jaar in tweede amateursklasse. Meteen ook een derby op de openingsspeeldag van de competitie. Zwevezele, de nieuwkomer in de reeks tegen Mandel, het team dat vorig jaar in het titelduel met Winkel Sport de duimen moest leggen.

Net voor rust is er een discutabele fase: de bal gaat tegen de arm van Vandendriessche en strafschop voor de bezoekers.Debouver zet de strafschop om: 0-1 bij de rust.

In de tweede helft krijgt Zwevezele nog heel wat kansen, maar het is Mandel dat er in de slotminuut 0-2 van maakt via Verspeeten.