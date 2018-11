In de tweede amateursliga heeft leider Mandel de rode lantaarn Gullegem met forfaitcijfers naar huis gestuurd.

Na 20 minuten begon het doelpuntenfestival via een lage vrijschop van Mandel-speler Tamsin. De eerste helft was uiteindelijk volledig voor de thuisploeg met drie doelpunten. In de tweede helft voegde Mandel er daar nog twee aan toe. Bekijk het videoverslag hierboven.