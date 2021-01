Manche WK rally in augustus toch in Ieper

De Renties Ypres Rally Belgium zal in augustus meetellen voor het Wereldkampioenschap Rally. Daarmee zal voor de eerste keer in de geschiedenis een manche van het WK in België verreden worden. De rally werd in 2020 eerder geannuleerd omwille van de Covid-pandemie. Maar nu krijgt Ieper dus toch een nieuwe kans.

"De toeristische sector en de horeca hebben enorm zware klappen gekregen door de Covid-pandemie. Door het Wereldkampioenschap naar Ieper te halen, zal de Renties Ypres Rally Belgium een geweldige boost geven aan de horeca en het toerisme in de regio. Nu de vaccinaties in ons land op gang komen, hoopt iedereen deze zomer weer te kunnen genieten van zijn herwonnen vrijheid. Dat zal zeker zorgen voor een unieke ambiance op de Markt in Ieper en langs de klassementsproeven," vertelt Jan Huyghe, bestuurder van Club Superstage.