Mads Pedersen wint Gent-Wevelgem

Ex-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft zondag Gent-Wevelgem gewonnen. De Deen haalde het in een spurt met 4 voor Sénéchal, Trentin en Bettiol. Yves Lampaert is 7e en eerste Belg.

Meteen na Lampaert volgt Wout van Aert. Op de erelijst is Pedersen de opvolger van de Noor Alexander Kristoff.

Vroege vluchters

Na tien kilometer koers kregen we een aanval met Kenny Molly, Gilles De Wilde, Alexis Gougeard, Mark Cavendish, Alexander Konychef, Leonardo Basso en Julien Morice. Het peloton drong niet aan en zo konden de zeven vroege vluchters hun voorsprong uitbouwen. Die zou oplopen tot maximaal 7:55.

In de aanloop naar De Moeren ging het tempo de hoogte in bij de grote groep en slonk de achterstand zienderogen. Net na De Moeren brak het peloton in enkele stukken. De kopgroep begon met een voorgift van 1:20 op Johan Jacobs die in de tegenaanval getrokken was. Het peloton volgde op 2:15.

Nervositeit in aanloop naar 'plugstreets'

In de aanloop naar de drie 'plugstreets' nam de nervositeit in de grote groep toe. Mathieu van der Poel was zich vooraan gaan posteren en trok vol door. In het spoor van de Nederlandse kampioen volgden onder anderen Sep Vanmarcke, Wout van Aert en Zdenek Stybar. Zij vervoegden de vroege vluchters en na de 'plugstreets' zakte het tempo wat weg. Er vormde zich hierdoor een kopgroep van zowat 25 renners sterk.

Aanval Vermeersch

Florian Vermeersch trok een nieuwe aanval op gang. Hij kreeg Sep Vanmarcke, Zdenek Stybar, Gianni Vermeersch, Alexis Gougeard, Matteo Trentin, Mike Teunissen, Luke Rowe en Mads Pedersen mee. Meteen was de verstandhouding bij dit gezelschap goed.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Alberto Bettiol, Kasper Asgreen, John Degenkolb, Florian Sénéchal, Dylan Teuns en Yves Lampaert waren niet mee en trokken in de tegenaanval. Het duurde tot aan de laatste passage op de Kemmelberg voordat zij aansluiting vonden met de kopgroep.

Küng ervandoor

Stefan Küng verteerde deze laatste bult het best en muisde er alleen vanonder. Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, John Degenkolb, Florian Vermeersch, Dylan Teuns, Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Sep Vanmarcke, Wout van Aert, Mike Teunissen, Luke Rowe, Mads Pedersen en Mathieu van der Poel vormden een achtervolgende groep. Gianni Vermeersch maakte daar aanvankelijk ook deel van uit maar viel daaruit letterlijk en figuurlijk weg.

Met nog 25 kilometer voor de finish werd Küng opgeraapt en zo stormde een kopgroep van 15 man sterk naar Wevelgem. Bij een versnelling van Bettiol werd de kopgroep gereduceerd tot 9. Dylan Teuns probeerde nog zijn karretje voorin opnieuw aan te hangen. Tevergeefs. Nog 9 renners maakten kans op de zege. En dan kregen we een salvo aan uitvalspogingen van onder andere Wout van Aert, Alberto Bettiol en Stefan Küng.

Met vier sprinten

Met nog 2 kilometer voor de boeg sloegen Mads Pedersen, Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol een kloof. Achter hen bleef men naar elkaar kijken en zo konden de vier sprinten voor de oppergaai. Daarin haalde de oud-wereldkampioen Mads Pedersen het. De Deen won eerder al de tweede etappe in de Ronde van Polen en de tweede etappe van de BinckBank Tour waarin hij zich ook het puntenklassement toe-eigende. Mads Pedersen volgt daarmee de Noor Alexander Kristoff op als eindlaureaat van Gent-Wevelgem.