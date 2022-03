Maaseik snoept leidersplaats Knack af

Menen ging verrassend met 3-1 (25-27, 25-18, 25-22, 25-22) onderuit bij Achel, maar behield wel de derde plaats. Aalst won met 3-0 (25-15, 25-19, 25-20) van Borgworm en hield zo Haasrode Leuven, dat 3-2 (21-25, 25-23, 28-30, 25-23, 15-12) verloor in Gent, voor de vierde plaats achter zich. In de kwalificatieronde voor de play-offs neemt de nummer een het in een best of 3 op tegen de achtste, de tweede tegen de zevende, de derde tegen de zesde en de vierde tegen de vijfde. De top vier heeft daarbij het thuisvoordeel. Dat levert duels op tussen Maaseik en Borgworm, Roeselare en Gent, Menen en Achel en Aalst en Haasrode Leuven.