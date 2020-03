Lotto Belgium Tour komt aan in Brugge (als er koers is)

Alle wielerwedstrijden van de voorbije en komende weken mogen dan geannuleerd zijn, de Stad Brugge kijkt verder in de toekomst om haar ambities als fiets- en wielerstad verder vorm te geven. Voor de Driedaagse Brugge- De Panne (World Tour voor zowel heren en dames), initieel gepland komende woensdag en donderdag, wordt met de organisatoren gekeken voor een datum later op het jaar. Een beslissing rond de Elfstedenronde (elite heren 1.1) in juni is er nog niet genomen. De Stad kijkt verder in juni ook al uit naar een nieuw wielerevenement, de Lotto Belgium Tour voor dames (elite dames 2.1).

De Lotto Belgium Tour (voorheen de Ronde van België) is een UCI 2.1 rittenwedstrijd voor Elite dames en is de eerste in zijn soort in België. Met vier ritten, gespreid over het land, krijgen de rensters een verscheidenheid aan parcoursen voor de kiezen. Op vrijdag 26 juni zal de tweede rit vertrekken in Blankenberge. Na een korte aanloop komen de rensters in Dudzele, van waaruit ze een aantal ruime lokale rondes zullen afwerken om vervolgens te finishen in het centrum van Dudzele.

“Brugge is een fietsstad. Meer en meer inwoners nemen de fiets voor dagelijkse verplaatsingen, maar ook voor sportieve vrijetijdsbeleving”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Een sterk groeiende groep zijn dames. We springen verder mee op de kar van het dameswielrennen. Naast de World Tour-wedstrijd Driedaagse Brugge- De Panne voor dames verwelkomen we met de Lotto Belgium Tour een tweede internationale dameswedstrijd in Brugge. We leggen daarmee de lat gelijk met de heren profwielrenners, waar we naast de Driedaagse Brugge- De Panne ook de Elfstedenronde op het menu hebben staan in Brugge.”

De komst van de Lotto Belgium Tour is ook een opstapje naar het WK Wielrennen in 2021. “We willen daarmee inderdaad de wielersfeer al wat aanwakkeren,” zegt schepen van sport Franky Demon. “Zowel toeschouwers als internationale pers vindt haar weg naar dameswielrennen. Daarnaast vinden ook vanuit de wielerbond Cycling Vlaanderen initiatieven plaats om meer meisjes de wielersport te laten ontdekken. Een dergelijke wedstrijd kan inspirerend werken.”