Lotte Kopecky wint het BK, zilver voor Van de Velde

Lotte Kopecky heeft zich zondag in het West-Vlaamse Waregem opnieuw tot Belgisch kampioene op de weg bij de vrouwen elite gekroond. De 25-jarige Antwerpse haalde het na een solo van 8 kilometer die ze netjes afrondde. Julie Van De Velde werd afgescheiden tweede voor Alana Castrique, die de sprint won van een omvangrijke groep. Het is voor het tweede jaar op rij dat Lotte Kopecky zowel Belgisch kampioen in het tijdrijden als op de weg wordt. De Antwerpse won eerder dit seizoen ook al Le Samyn en de vierde etappe van de Thüringen Ladies Tour.

Eenzame vluchtster

Na een heel nerveus begin slaagde Amber Aernouts er na 13 kilometer in voor een eerste afscheiding te zorgen. De eenzame vluchtster mocht met een maximale voorgift van een kleine anderhalve minuut voor het peloton uitrijden. Na 55 kilometer koers smolt alles opnieuw samen. Net voor het ingaan van de drie finaleronden, van elk 16,1 kilometer met daarin telkens de kasseien van de Heerlegemstraat en de hellingen van de Holstraat en de Karmeldreef, zette Lotte Popelier het even op een lopen.

Aanval van Duyck

Dat was het sein voor Ann-Sophie Duyck, van 2014 tot en met 2018 Belgisch kampioene tegen de klok, om alleen op kop te gaan fietsen. Zij begon aan de laatste twee finaleronden met een voorsprong van 45 seconden op het peloton. Op de top van de Holstraat was die voorgift gereduceerd tot de helft maar ging het blok er in het peloton opnieuw op. De West-Vlaamse begon aan de slotronde met nog 15 seconden voorsprong op een groep van 35 rensters.

Ontketende Kopecky

Shari Bossuyt reed tijdens de beklimming van de Holstraat in haar eentje naar Duyck en liet haar meteen in de steek. Voorin kregen we een kopgroep met 10 rensters. Met nog 8 kilometer te gaan zette uittredend kampioene Lotte Kopecky een aanval op. Onder de rode vod ging Julie Van De Velde alleen op zoek naar de dichtste ereplaats, want Kopecky nog grijpen zat er helemaal niet meer in. Van De Velde slaagde in haar opzet en zag in de verte Kopecky uitgebreid het zegegebaar maken.