Lotte Kopecky wint Herfstcriterium Oostrozebeke

Wereldkampioene Lotte Kopecky heeft met sprekend gemak het Herfstcriterium in Oostrozebeke gewonnen. Weer een overwinning dus, ook in haar laatste koers van het seizoen.

En het is niet alleen voor Kopecky zelf een droomjaar geweest. Haar prestaties zijn ook een enorme boost voor het hele Belgische vrouwenwielrennen.

Einde van seizoen

Het Herfstcriterium in Oostrozebeke heeft een wereldkampioen weten te strikken voor hun koers. Lotte Kopecky zette definitief een punt achter haar indrukwekkend seizoen, dat begon met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, en via de Ronde van Vlaanderen, twee Belgische titels en een pak gele truien bekroond werd met de regenboogtrui.

Kopecky had er ook nog een fandag opzitten, maar na vijf ronden had de wereldkampioene er genoeg van. Een versnelling was genoeg om alles en iedereen achter te laten.

Alleen de Europese beloftenkampioene Ilse Pluimers en Valerie Demey probeerden nog om het gat te dichten op Kopecky, maar die bleef onbereikbaar en won uiteindelijk