Loting kwartfinales: Anderlecht-Club is de topaffiche

Anderlecht - Club

Club Brugge krijgt dus nog een extra topper erbij in 2019. Het trekt naar Anderlecht. In 2015 was dat nog de finale van de Beker van België.

Union - KV Kortrijk

KV Kortrijk mag op bezoek bij de enige overgebleven ploeg uit 1B: Union. Een wedstrijd met een kleine historie want de beide teams lagen met elkaar in de clinch over de transfer van Faiz Selemani.

Zulte Waregem - Charleroi

Zulte Waregem is de enige West-Vlaamse ploeg die thuis speelt. Het ontvangt een andere sterkhouder uit de Jupiler Pro League: Charleroi.

In de vierde kwartfinale nemen Standard en Antwerp het tegen elkaar op. De wedstrijden worden afgewerkt over twee weken, in een midweek net voor Kerst, in één wedstrijd. In principe is dat op woensdag 18 december, tenzij de match omwille van een TV-uitzending verplaatst wordt. De halve finales zijn op 22/23 en 29/30 januari. De finale wordt op 1 mei gespeeld.