Lokale zwemclubs kampen met moeilijkheden

Het Belgische zwemmen is uit een diep dal aan het klauteren en dat is vooral te danken aan het harde werk in de lokale zwemclubs. Toch hebben de clubs het lastig: ze kampen met een gebrek en trainers en een gebrek aan zwemwater.

Het Belgische zwemmen kende een hoogconjunctuur op de Spelen van Rio, maar daarna volgde een zwart gat. De federatie is nu vastbesloten om uit het dal te klauteren en daar spelen de lokale clubs een belangrijke rol in. Ze sporen talenten op en begeleiden ze tot ze klaar zijn voor de volgende stap. Het lijkt een evidente taak, maar toch kampen de clubs met heel wat moeilijkheden. Heel wat zwembaden sluiten bijvoorbeeld definitief de deuren en in de zwembaden die wel open blijven is het vechten voor wat uren. En dan moet je nog de mensen vinden die dag in dag uit langs dat bad willen lopen. De clubs smeken om hulp en ondersteuning. Wij gingen langs in het zwembad van Oostende, Brugge en Torhout.