Livestream volleybalwedstrijd Roeselare - Achel

Voor Knack Roeselare staat alles de komende week in het teken van de beker van België. De halve finale brengt een dubbele confrontatie met het Limburgse Achel. Roeselare ontvangt Achel eerst in de eigen Tomabelhal. Volgende zaterdag wacht een verplaatsing naar Achel. In de andere finale neemt Maaseik het op tegen Aalst. Roeselare start als favoriet. In de competitie staat het zelf tweede, Achel zal de competitie als zesde eindigen. In de competitie won Roeselare in eigen huis met 3-0 van de Limburgers. Al blijft het de vraag hoe groot de impact van de coronabesmetting zal zijn op de kern van Knack.