Livestream vanaf 16u: Textielprijs Vichte

Vanaf 16u kan je hier via livestream de vernieuwde Textielprijs in Vichte volgen.

Vorig jaar was er geen Textielprijs, maar op diezelfde dag wel het Belgisch kampioenschap wielrennen in Anzegem, met als winnaar Dries De Bondt. De organisatie heeft uit dat kampioenschap geleerd en daarom het parcours aangepast. Het is een stuk aantrekkelijker geworden met maar liefst tienmaal de beklimming van de Tiegemberg.

Sterke delegatie Deceuninck-Quick.Step

September is een enorm drukke koersmaand. Er is vandaag dus niet alleen het wereldkampioenschap tijdrijden, maar ook de GP Denain (in de aanloop naar Paris-Roubaix) en de Textielprijs in Vichte.

Met een erg sterke delegatie van Deceuninck-Quick.Step aan de start. Ook nu weer. Met Mauri Vansevenant, Sam Bennett, Iljo Keisse, Pieter Serry en Bert Van Lerberghe is duidelijk wie de favorietenrol mag dragen.

Ook Tarteletto-Isorex staat er 'au grand complet', met Gianni Marchand, Ylber Sefa en Thomas Joseph. En het is ook uitkijken naar onder meer de stagiairs bij Lotto-Soudal, waar West-Vlamingen Vito Braet en Ramses Debruyne hun kans krijgen.