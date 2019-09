De Amerikaan Quinn Simmons won zondagmorgen de tijdrit in en rond Wulpen en begint als leider aan de slotrit. Hij won met 15 seconden voorsprong op de Nederlander Lars Boven. Belgisch kampioen Lars Van Ryckeghem finishte als 9de en eerste West-Vlaming. Hij is voorlopig ook met een 7de plaats de eerste Belg in het klassement. ’s Middags volgt er slotrit van 93.6 kilometer in Koksijde. De renners moeten dan tien keer de Hoge Blekker op.

Volg de wedstrijd hier via de livestream van Motomediateam