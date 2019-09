LIVESTREAM - Champions League: Club Brugge blikt vooruit

Club Brugge houdt deze voormiddag een open training in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist. Trainer en spelers bereiden zich voor op de match van morgen in de Champions League tegen het Turkse Galatasaray. Kijk hier LIVE naar de persconferentie.

Het is niet de eerste keer dat Club en Galatasaray elkaar treffen in de Champions League. Oudere fans herinneren zich nog de campagne 2002-2003 toen Club thuis met 3-1 won van Galatasaray dankzij goals van Martens, Verheyen en Saeternes. In Istanbul bleef het 0-0. Club eindigde zo derde in een groep met ook nog FC Barcelona en Lokomotiv Moskou.

Terugkeer Ryan Donk

Het zal woensdag een fijn weerzien worden met Ryan Donk, schrijft Club op zijn website. De Nederlander speelt sinds 2016 voor de Turken, maar verdedigde ook 4 seizoenen lang de Brugse kleuren. Naast Donk hebben ook Robert Spehar (1 seizoen), Sinan Bolat (1 seizoen) en nieuwkomer Mbaye Diagne (1 seizoen) een verleden bij Galatasaray.

Clement rekent op twaalfde man

Trainer Philippe Clement: “Het zal woensdag beter moeten dan tegen Cercle, want Galatasaray is een ploeg met meer intrinsieke kwaliteiten dan de onze. Ze hebben veel ervaring en met Falcao erbij hebben ze een grote stap vooruit gezet. Het is een ploeg waar wij onze typische kwaliteiten tegenover moeten zetten: qua mentaliteit, fysieke conditie en looplijnen. Ik reken bovendien ook heel hard op het publiek om ons extra steun te geven.”

Kijk hier LIVE naar de persconferentie: