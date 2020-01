Ligfietsers en handbikers rijden de Ronde van Vlaanderen

Een aantal ligfietsers en handbikers uit Oost- en West-Vlaanderen - allemaal mensen met een beperking - gaan één dag voor de échte Ronde van Vlaanderen hun editie van Vlaanderens Mooiste rijden. Vanmiddag gingen ze trainen in Brugge, op de wielerpiste in het Blosocentrum.

Goed 70 km, met kasseien en een 10-tal hellingen zoals de Koppenberg, Oude Kwaremont en de Paterberg. De afstand is voor Peter - die lijdt aan ataxie - geen probleem, maar de hellingen kunnen dat wel zijn: "Ik was eens alleen gaan trainen en op de Paterberg raakte ik niet meer vooruit. Gelukkig heeft een buurtbewoner me tot boven geduwd," vertelt Peter.

Uitlaatklep

Marvin uit Ieper was timmerman wanneer hij drie jaar geleden zes meter naar beneden viel. Hij raakt verlamd aan de benen, en belandde in een rolstoel. Handbiken is z’n uitlaatklep geworden. Samen met Peter stoomt hij zich klaar voor de Ronde. En ook Hans uit Eernegem zal er straks bijzijn. Na een zwaar motorongeval tien jaar geleden heeft ook hij zich helemaal op het handbiken gestort. Zijn recordafstand op een dag: 220 kilometer. Hans, Marvin en Peter en nog een aantal anderen rijden de Ronde puur voor de uitdaging en het plezier. "En om te bewijzen dat ook mensen met een beperking tot heel wat in staat zijn," besluit Peter.