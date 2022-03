Lichtervelde viert wereldtitel van Joran Wyseure

De wonderdag van Joran Wyseure op het WK Veldrijden van een dikke maand geleden is vandaag gevierd in Lichtervelde. De jonge West-Vlaming snelde op 29 januari naar de regenboogtrui in het Amerikaanse Fayetteville. Het feestje in zijn thuisgemeente stond vandaag op de planning.

De jonge veldrijder zette zijn gemeente in the picture en daarom wilden ze iets terugdoen door hem te verrassen met een dorpsfeest. Eerst was er een ceremonie op het gemeentehuis en even later verzamelden alle supporters en sympathisanten op de markt om hun wereldkampioen te huldigen.

Voor de gelegenheid werd een gedeelte van de markt afgesloten en werden de terrassen uitgebreid met partytafels. Een DJ zorgde voor de gepaste sfeermuziek. Sinds kort is er ook een uniek WK-bord in het marktbeeld te zien. Het komt van de hand van ontwerper Filip Cardoen en poëet Dimitri Carpentier, die het bord voorzag van een passend gedicht.