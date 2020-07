Licht aan het einde van de tunnel voor KSV Roeselare?

Initiatiefnemer Diederik Degryse wil niets bevestigen, en ook bij de club zelf houden ze de lippen stijf op elkaar. De Chinese eigenares Dai is bereid een aantal van haar aandelen over te laten aan een groep lokale ondernemers, die ervoor zal zorgen dat de schulden worden weggewerkt. Zo kan KSV Roeselare een nieuwe start nemen in eerste nationale (voorheen eerste amateur). Voorzitter Yves Olivier zou de enige zijn die aan boord blijft. Alles in voorwaardelijke wijs, maar nog voor het eind van de week zou alles afgerond moeten zijn.

