Lennert Teugels sterkste rond Hill 60

De wielerwedstrijd Hill 60 in Zillebeke is nog maar eens uitgedraaid op een duel tussen de ploegen Tarteletto-Isorex en het Minerva Cycling Team. Na een nerveuze wedstrijd konden drie vluchters nog nipt spurten voor de overwinning.

Lennert Teugels was uiteindelijk de sterkste voor Jerome Baugnies en Yentl Vandevelde.

Verloop van de wedstrijd

Maxime Depoorter van Tarteletto-Isorex won de wedstrijd in 2017, Yentl Vandevelde van Minerva was vorige week de sterkste in de Internatie, voor Thorsten Demeyere van jawel, Tarteletto-Isorex.

Die twee ploegen domineren dit soort interclubs, en willen ook in Zillebeke meteen het kaf van het koren scheiden. Uit een eerste schifting van 21 slaagden uiteindelijk 11 renners erin om een kloof uit te diepen. Van de taartjesploeg waren Teugels en Depoorter mee, van Minerva Vandevelde, Joseph en Borra. Dovy Keukens was vertegenwoordigd door Debuy, Decock-Van Eyck-Van Mossel door Vanoverberghe. En ook ex-prof Jerome Baugnies is een gevaarlijke klant.

De rest van het peloton moest dan al het hoofd buigen onder de loden zon, want het was heet op en rond Hill 60.

Vooraan werd nerveus gekoerst, er vielen voortdurend gaten, en in de voorlaatste ronde muisden er dan toch drie vanonder. Yentl Vandevelde, Lennert Teugels en Jerome Baugnies. Wat David De Smecht ook probeerde om aan te sluiten, het controlewerk van de taartjesploeg en zeker van Minerva was voorbeeldig.

Met 45 seconden voorsprong zat de winnaar dus bij deze drie, en het waren drie pokerspelers. Baugnies probeerde op zijn sokken, maar raakte niet weg. Vandevelde gebruikte de laatste helling, maar ook dat was tevergeefs.

Door al dat gepoker kwam de rest nog bij terug, maar de drie spurtten toch nog zij aan zij voor de zege. En die was voor Teugels, voor Baugnies en Vandevelde.

"Enorm tactisch"

Lennert Teugels: "De laatste twee kilometer waren voor mij misschien wel de traagste in een wedstrijd ooit. Het was enorm tactisch, omdat we allemaal nog iemand nog zitten achter ons, behalve Baugnies dan. Er werd enorm naar elkaar gekeken."

Yentl Vandevelde: "Ik voelde mij wel een van de sterksten. Ik dacht ook dat ik de snelste was. Maar blijkbaar diegene waarvan ik dacht dat het de traagste was, was dan toch de snelste. Tja, verkeerd gedacht."