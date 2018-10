Leko is toch op zijn hoede voor zwalpend AS Monaco

Na nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1) mikt Club Brugge woensdag (18u55) tegen AS Monaco op puntengewin in Champions League-groep A.

De Bruggelingen hopen in Jan Breydel te profiteren van het ondermaatse vormpeil van de Monegasken, voorlaatste in de Ligue 1 met 6 op 30. "Maar het Europees niveau ligt toch nog altijd hoger dan dat van Club Brugge", temperde coach Ivan Leko op het persmoment daags voor de wedstrijd.

"Monaco heeft veel kwaliteiten en met Thierry Henry is er een nieuwe trainer, wat het niet eenvoudig maakt om de wedstrijd voor te bereiden", stelde de 40-jarige Kroaat. "Monaco onder Leonardo Jardim of onder Henry, dat is een heel ander verhaal. Maar dat mag geen rol spelen. De basis van ons succes is onze prestatie, ons voetbal dat we moeten brengen op de mat."

"Geen favoriet"

De Monegasken tellen na tien speeldagen in de Ligue 1 slechts zes punten, en net als Club Brugge zijn ze nog puntenloos op het kampioenenbal. Youri Tielemans en Nacer Chadli gingen zaterdag bij het debuut van coach Henry met 2-1 onderuit bij het Straatsburg van Matz Sels. "Oké, Monaco zit momenteel in een mindere periode. Het Europees niveau ligt toch nog altijd hoger dan dat van Club Brugge. We moeten niet spelen alsof we favoriet zijn", aldus Leko.

"Anderzijds hebben we toch twee heel goede Champions League-matchen gespeeld (nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1), nvdr.), ik geloof in mijn ploeg. We zullen woensdag opnieuw met respect voor de tegenstander aantreden, maar met het geloof dat we iedereen kunnen verslaan. Zeker thuis, met de steun van onze supporters, kunnen we winnen", besloot de Kroatische T1.

