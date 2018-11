Leko gelooft in eigen kansen

Toch gelooft de Kroaat dat blauw-zwart iets kan rapen bij de Duitse grootmacht. "We weten tegen wie we spelen, maar hebben al vier goeie matchen gespeeld in de Champions League. Het zal kwestie zijn onze momenten te grijpen", zegt hij.

Andere match

Club Brugge ontving Dortmund half september op de eerste speeldag in groep A. Na een erg verdienstelijke wedstrijd kreeg blauw-zwart in de slotfase het deksel op de neus en bleef met lege handen achter. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en is Dortmund, de leider in de Bundesliga, volgens Leko "een machine geworden". Maar de Brugse trainer geeft zich allerminst op voorhand gewonnen. "Het draait niet om Reus, Götze of Alcacer, je moet de ploeg als geheel opvangen. We zullen proberen voetballen met lef, energie en vertrouwen en dan zullen we zien. Dortmund is favoriet en zal op tien matchen er waarschijnlijk acht of negen winnen. Hopelijk zorgen we voor die ene andere match", verklaart Leko.

