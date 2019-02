Leiedal Koerse in Bavikhove voortaan in voorjaar

Het natourcriterium van Bavikhove, tot vorig jaar aan het eind van de zomer, verhuist naar het eind van het wielervoorjaar, zaterdag 4 mei. Het is een ingrijpende vernieuwing, na de invoering van een koppeltijdrit en een dameswedstrijd. "Het parcours langs de Leieboorden blijft behouden," zegt voorzitter Albert Debrabandere. "In 2018 hadden we met Tom Dumoulin en Marianne Vos twee wereldtoppers op de affiche. In 2019 willen we niet onderdoen en naast het tijdrijden ook de focus leggen op het klassieke voorjaar. Daarvoor is onze datum perfect. Na Luik-Bastenaken-Luik en net voor de Ronde van Italië willen we de echte toppers van de klassiekers naar Bavikhove halen.”

Parochianenkoers

Maar De Nieuwe Velovrienden, de fusievereniging tussen de Velovrienden Bavikhove en de Vlaamse Pijl, wil de binding met Bavikhove -en bij uitbreiding Harelbeke- nog sterker maken. Er komt daarom een parochianenkoers. “We zoeken niet alleen de beste renner van het klassieke voorjaar, we zoeken ook de kampioen van Harelbeke," zegt Debrabandere.

Vorig jaar topten Tom Dumoulin en Marianne Vos, en het duo Yves Lampaert/Ann-Sophie Duyck de affiche van Leiedal Koerse.

