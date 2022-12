Leider Zonnebeke wint met 4-0 van Bissegem

De match begint evenwichtig en van een studieronde is geen sprake. Zonnebeke komt al na enkele minuten eens opzetten via Bouckaert. Bissegem wil daar meteen iets tegenover zetten, maar na tien minuten raakt een pass van Bonini het been van verdediger Sturm en de bal belandt zowaar in het doel. 1-0, een lucky goal voor de thuisploeg.

Na een vijf minuten in de tweede helft wordt Bonini in de zestien neergetrokken en dus krijgt Zonnebeke een terechte strafschop. Debeer neemt die klus voor zijn rekening en treft raak: 2-0. Op het uur komt Zonnebeke nog eens opzetten. Opnieuw gaat de Bissegemse verdediging in de fout. Stragier pakte zijn tweede geel en dus rood. Sarrazyn zet de penalty om.

De match lijkt gespeeld, maar de 10 mannen van Bissegem laten de kopjes niet hangen. Delrue krijgt na 70 minuten een goede kans, maar doelman Coffyn is zijn boeman. De bal gaat daarna direct naar de overkant tot bij Sarrazyn. Die viseert de verste hoek en krult de bal mooi in het doel. 4-0 zijn de zware cijfers.