Leider Roeselare sluit reguliere fase af met vlotte zege bij hekkensluiter Borgworm

Maaseik boekte zaterdag een 3-1 zege (23-25, 25-20, 25-19 en 25-18) tegen Haasrode Leuven. Achel won op verplaatsing in Aalst met 1-3 (24-26, 16-25, 25-19 en 24-26. Later zondag volgt het resterende duel van de laatste speeldag. Guibertin speelt gastheer voor Gent (18 uur). De Lotto Volley League telt dit seizoen negen teams, Menen is deze speeldag vrij. De kaarten in de Lotto Volley League zijn voor deze laatste speeldag al helemaal geschud.

Roeselare sluit de reguliere fase af als autoritaire leider met 46 punten, voor Maaseik (38 punten). Naast beide grootmachten verzekerden ook Haasrode Leuven (3e met 26 punten), Menen (4e met 25 punten), Gent (5e met 22 punten) en Aalst (6e met 18 punten) zich van een plaats in de top zes en de Champion Play-off. Achel (7e met 14 punten), Guibertin (8e met 14 punten) en Borgworm (9e met 10 punten) moeten naar de Challenge Play-off.