Lefevere: "Evenepoel heeft ook mij verrast"

Patrick Lefevere zag zijn goudhaantje de eindwinst nemen in Madrid. "Hopelijk is dit het begin van iets heel mooi", vertelde de manager van Quick-Step Alpha Vinyl.

Lefevere maant al jarenlang aan tot kalmte als het Remco Evenepoel betreft en wilde ook voor deze Vuelta geen grote uitspraken doen. Ook tijdens de wedstrijd zelf was hij op zijn hoede voor alles wat ook maar kon fout lopen. Nu de eindwinst een feit is, kan de manager vieren. "Ik ben verrast met de snelheid waarmee hij groeit", aldus Lefevere. "Ik had dit niet verwacht. We zitten twee jaar voor op schema, maar goed, grote talenten zijn wel vaker iets sneller met grootse resultaten."

De winst in Luik-Bastenaken-Luik zorgde volgens Lefevere voor een déclic. "Er kwamen toen veel emoties naar boven. Luik was het monument waar hij van droomde en dan wint hij na een knappe solo. Dat heeft enorm veel voor hem betekend."

"Hij wint de Vuelta, een koers waar hij zich enorm hard op heeft voorbereid. Ik had het vooraf al gezegd, ik hoop dat hij een mooi resultaat rijdt, want meer kan je simpelweg niet doen. Hij was weken van huis, trainde uren alleen. Hier is enorm veel tijd in gekropen. Dit is een mooie beloning voor al zijn werk."

Lefevere toonde zich opgetogen over zijn ploeg. "Iedereen zei vooraf dat we geen ploeg voor het rondewerk hadden, maar het team deed het hier fantastisch en het was zeker niet gemakkelijk met twee renners die uitvielen (Serry en Alaphilippe). De jongens zijn boven zichzelf uitgestegen."

"Laat ons eerst genieten van deze eindwinst", eindigde hij, "en het pas daarna over de toekomst hebben. Ik hoop dat dit het begin is van nog veel mooiers, maar laat ons niet vooruit lopen op de zaken. Stap voor stap."

