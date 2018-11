Leekens na twee maanden opnieuw thuis

Georges Leekens uit Oostkamp ging in oktober aan de slag als trainer van de Tunesische ploeg. Maar nu is dus in onderling overleg een einde gemaakt aan die samenwerking. Leekens wordt opgevolgd door zijn twee assistenten. Onder Leekens speelde de ploeg vier keer gelijk en won het drie keer. Leekens stond bij de gemeenteraadsverkiezingen nog op de lijst van CD&V in Oostkamp en hij had de ambitie om er schepen van sport te worden. Hij bleef steken op 501 voorkeursstemmen.

Lees ook: Georges Leekens trekt naar Tunesië